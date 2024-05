L’imminente svolta da parte delle banche centrale sui tassi di interesse si fa sentire sulla domanda di mutui. Crescono le surroghe e scendono i tassi chiesti per i nuovi mutui a tasso fisso. L’ultima fotografia è stata scattata alla Bussola Mutui CRIF - MutuiSupermarket.it aggiornata al I trimestre 2024. La decisa riduzione degli indici IRS avvenuta nel corso dell’ultimo trimestre 2023 (dell’ordine di uno 0,70-0,90% in funzione delle diverse durate dell’indice), dicono gli esperti, e il taglio degli spread applicati dal sistema bancario sulle migliori offerte di mutuo a tasso fisso con finalità surroga (dell’ordine di un addizionale pari allo 0,30% dal quarto trimestre 2023 al primo trimestre 2024) riportano grande interesse sul tema del taglio della rata e rilanciano in maniera decisa la domanda di mutui di surroga a tasso fisso. Il peso della domanda di mutuo con finalità di surroga sul totale richieste raggiunge quasi il doppio sul canale online, passando dal 22% del quarto trimestre 2023 al 43% del primo trimestre 2024, valore non raggiunto dall’anno 2020 quando gli indici IRS oscillavano attorno a livelli di minimo storico, sotto lo 0,10%.

I tassi

È quanto emerge dalla Bussola Mutui CRIF - MutuiSupermarket.it aggiornata al I trimestre 2024. I mercati guardano dunque alla svolta imminente sui tassi che, nel caso della Banca centrale europea, è attesa per giugno. Secondo Ey Oxford Economics i tassi saranno tagliati di 100 punti base nel 2024. Ecco perché secondo i calcoli di Facile.it il primo calo sensibile delle rate dei mutui potrebbe arrivare tra giugno e luglio, con una diminuzione che, per un variabile medio, arriverebbe a quasi 100 euro entro giugno 2025.

Le offerte

Ma cosa sta succedendo tra le famiglie che chiedono nuovi mutui e le offerte dell banche? Secondo la fotografia di Facile.it continua a migliorare l’offerta di mutui a tasso fisso e, in particolare, quella dei mutui green (per immobili in classe A o B). Guardando alle migliori offerte disponibili su Facile.it emerge che, per un mutuo medio (126.000 euro in 25 anni, LTV 70%), i tassi fissi (TAN) partono da 2,59%, con una rata mensile di 571 euro. Condizioni così non si vedevano da settembre 2022. Lo scorso anno, a maggio 2023, per lo stesso mutuo, la miglior rata era pari a 659 euro, vale a 90 euro in più rispetto ad oggi. Addirittura migliori le condizioni per i tassi fissi green: in questo caso i migliori tassi partono da un tasso TAN pari a 1,99% con una rata di 533 euro, Il calo dei tassi fissi è una buona notizia anche per chi ha un variabile, che oggi tramite surroga può abbassare la rata in maniera importante. I migliori tassi surroga per un mutuo medio partono da 3,05%, con una rata di 600 euro (577 euro in caso di surroga green).

I risparmi

Questo significato che un mutuatario con un mutuo variabile di recente sottoscrizione (gennaio 2022) la cui rata è arrivata oggi a circa 750 € potrebbe, tramite surroga, passare al tasso fisso e risparmiare 150 euro. Ancora fuori mercato invece l’offerta di tassi variabili: i migliori tassi partono da 4,58% ed una rata di circa 700 euro. Ma a partire da giugno la Bce potrebbe tornare a tagliare gli indici con effetti positivi anche su questo tipo di offerta, sebbene la discesa sarà molto graduale.