Nagorà, il blog compie sette anni e supera i 10.000 followers

Nagorà, il blog fondato da Acen e Ance Campania, compie sette anni. Nato nel 2016 per approfondire i temi dell’urbanistica e dello sviluppo socio-economico a Napoli e in Campania, ha rappresentato il primo prototipo di comunicazione orizzontale del mondo confindustriale. Accanto agli interventi di esperti, politici e opinionisti, infatti, il blog ha sempre raccolto e pubblicato le esperienze e le suggestioni del pubblico generalista, che partecipa attivamente con suggerimenti e proposte sul blog e sui social ad esso collegati.

A due anni dalla nascita, è stata poi costituita l'Associazione Nagorà Laboratorio di idee, che annovera una ricca platea dei soci aderenti; tra gli altri, gli Ordini professionali degli ingegneri, architetti, commercialisti e avvocati di Napoli, Svimez, SRM, Il Sabato delle idee, l'Università Parthenope, la Banca di Credito Cooperativo di Napoli, a cui si sono aggiunte le recenti adesioni delle associazioni Macs, Est(ra)moenia e Friends of Naples. Presieduto da Francesco Tuccillo, il laboratorio ha via via allargato il suo campo di azione, focalizzando l’attenzione anche sui temi di attualità che impattano sul territorio. Tra i temi approfonditi negli ultimi numeri, gli sviluppi e le attese legati al Pnrr, la riforma (che non c'è) per la Città metropolitana, la questione sicurezza e decoro in città e le potenzialità dell'area orientale di Napoli. Volendo fare un piccolo bilancio, in sette anni sono stati pubblicati più di mille contributi, interviste e articoli con un pubblico che ha superato i 10mila follower. Particolarmente apprezzate le rubriche «Va pensiero" di Paolo Macry, «5 minuti e poi» di Alfonso Ruffo, le interviste di Davide Cerbone, i contributi di Gennaro Biondi e Carlo De Luca negli spazi del blog riservati all’Osservatorio metropolitano Omen e all’Istituto nazionale di Architettura (Inarch) della Campania, accanto alle «Cronache Urbane» curate da Riccardo Rosi.