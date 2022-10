Intesa Sanpaolo, incentivi per le piccole e medie imprese in Campania, Calabria e Sicilia

All’appuntamento odierno, organizzato in collaborazione con Deloitte, le Pmi clienti della Direzione Regionale Campania, Calabria e Sicilia guidata da Giuseppe Nargi hanno avuto l’opportunità di conoscere nel dettaglio gli incentivi in essere e le relative opportunità a loro disposizione, le attuali agevolazioni, le principali caratteristiche e le modalità di accesso. Sono state inoltre illustrate le novità normative e la piattaforma Incent Now di Intesa Sanpaolo, realizzata per far conoscere gli incentivi disponibili e come accedervi, oltre che i servizi finanziari e consulenziali espressamente messi a disposizione dal gruppo.

L’incontro di oggi si inserisce nel nuovo ciclo di webinar che Intesa Sanpaolo ha dedicato alle Pmi italiane per illustrare e approfondire le opportunità offerte dal Pnrr. Proprio nell’arco temporale del piano di ripresa e resilienza, il gruppo intende supportare l’economia reale del paese mettendo a disposizione oltre 400 miliardi di euro di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine, di cui 270 a favore del mondo delle imprese.

«Abbiamo riscontrato l’esigenza fra le nostre Pmi clienti di conoscere meglio e da vicino i temi legati al Pnrr, anche attraverso le competenze che possiamo offrire in banca. Questo ciclo di incontri arricchisce e consolida ulteriormente il nostro impegno per mettere in connessione i progetti del Pnrr con la rete delle Pmi italiane», ha spiegato Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo. «Con un percorso di informazione costruttivo e focalizzato, accanto al supporto che offriamo con la nostra piattaforma Incent Now sviluppata in collaborazione con Deloitte, si ampliano le opportunità per le nostre imprese di individuare i bandi più interessanti e mettere in atto una strategia di accesso, supportata dagli strumenti finanziari e consulenziali messi a disposizione da Intesa Sanpaolo e dai suoi partner».