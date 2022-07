Turismo, a Napoli convegno Filcams Cgil sulle opportunità di lavoro al Sud

Si terrà martedì 12 luglio, alle ore 9.30, nella sala Compagna del Castel dell’Ovo, il convegno “Il turismo come opportunità di occupazione per il Mezzogiorno – Lotta al lavoro precario, povero e sommerso: prospettive e proposte”, organizzato dalla Filcams Cgil. L’iniziativa è l’ultima tappa di “Destinazione Sud” con la quale la federazione italiana dei lavoratori del commercio, turismo e servizi ha portato la discussione sul futuro del settore in tante città meridionali, nell’ambito del ciclo nazionale di incontri “Il nostro turismo”.

Al centro della discussione, i dati su un comparto che sta ritornando faticosamente a regime, dopo due anni di forte sofferenza a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza covid, e le idee per rafforzare la ripresa garantendo anche ai lavoratori maggiore stabilità e condizioni adeguate sia dal punto di vista economico che della sicurezza. Al dibattito, che sarà introdotto da Luana di Tuoro e moderato dal giornalista Antonio Vastarelli, prenderanno parte: Nicola Ricci, Fulvio Bonvitacola, Gaetano Manfredi, Dino Falconio, Giuseppe Cantisano , Costanzo Iaccarino, Giovanna Mazzarella e Michela Cerimele . A tirare le somme del dibattito sarà Fabrizio Russo, segretario Filcams Cgil Nazionale.