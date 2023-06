Napoli, incontro su energia, ambiente, economia società presente anche il ministro Fratin

Martedì 13 Giugno all'Auditorium «Porta del Parco» (via Diocleziano 343 - Napoli) dalle ore 10 alle ore 17,30, si terrà il convegno «Comunità Energetiche: Ambiente, Società ed Economia». Promosso dal Consorzio interuniversitario nazionale per Energia e Sistemi Elettrici - EnSiEL e dall'Associazione della Fisica Tecnica Italiana, in collaborazione con l'Università degli studi di Napoli Federico II e con l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli, con il patrocinio di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, World Energy Council Italia, Consumers Forum, Escop4green, Ifec.

L'incontro si pone l'obbettivo di dare un contributo di chiarezza, attraverso l'incontro tra diversi saperi e competenze tra chi opera nel settore dell'energia, fornendo ricerca e tecnologia, chi regola il mercato, chi produce e consuma energia, affinché si possano cogliere con successo le opportunità di sviluppo che le Comunità Energetiche e l'autoconsumo possono potenzialmente generare attraverso la loro diffusione.

L'evento del 13 giugno sarà l'occasione per un ampio confronto che vedrà coinvolte le massime autorità in tema di energia, come il ministro Gilberto Pichetto Fratin, i rappresentanti di istituzioni nazionali ed europee, il mondo della ricerca, con esperti provenienti da diverse università e centri di ricerca italiani ed europei, associazioni di categoria, vertici del mondo imprenditoriale, autorità portuali. «E' un evento nazionale che il Consorzio EnSiEL e l'Associazione della Fisica Tecnica Italiana hanno ritenuto opportuno organizzare - sottolinea il professore Domenico Villacci, direttore di EnSIEL - per favorire un momento di confronto nella consapevolezza che soltanto un dialogo continuo tra i fondamentali soggetti istituzionali coinvolti nel processo di sviluppo delle Comunità Energetiche può rendere sostenibile e quindi effettivo il diritto a una energia pulita e accessibile».

«La scelta di Ensiel di dedicare, nell'ambito di un meeting nazionale, uno spazio al tema delle comunità energetiche applicate agli impianti sportivi - secondo Dario Boldoni, Isn Impiantistica sportiva nazionale e Cer - testimonia straordinario intuito e autorizza a sperare che possa compiersi nel nostro Paese la 'rivoluzione delle rinnovabili». «La nostra - spiega Carola Silvestre, amministratore di Impretek - è una società nata da qualche anno.

Fin dalla costituzione ci siamo occupati di energia, di efficientamento energetico, inizialmente mediante superbonus. Ci crediamo e pensiamo che possa rappresentare il futuro dell'energia rinnovabile».