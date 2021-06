Napoli, nuove infrastrutture per internet ultraveloce: Eolo investe e potenzia la connessione in 22 comuni

EOLO, operatore leader in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA - fixed wireless access, investe in nuove infrastrutture a Napoli in seguito al piano di potenziamento da 150 milioni di euro per annullare il digital divide in Italia e portare la connessione ultra veloce in tutte le aree del Paese che ancora ne sono prive.

Quanto pesa il «digital divide» tra cittadini e tecnologie

Grazie agli investimenti sul territorio di Napoli, EOLO ha potenziato la connessione in 22 nuovi comuni nell’area: Casamarciano, Comiziano, Ottaviano, Roccarainola, Tufino, Carbonara di Nola, Ariano Irpino, Baiano, Camposano, Carbonara di Nola, Cicciano, Cimitile, Nola, Pollena Trocchia, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Terzigno e Visciano con connessione fino a 100 mb.

Grazie a queste prestazioni, gli abitanti e le imprese di questi Comuni potranno sfruttare tutte le potenzialità della rete e consentire l’effettivo sviluppo di tutti i servizi connessi alla rete internet.

«Sostenibilità e digitalizzazione sono le basi su cui poggia la resilienza, ovvero la capacità di sopravvivere e crescere anche in condizioni avverse. Questi sono anche i capisaldi individuati da Draghi nel PNRR, per questo, per la ripartenza e la crescita del Sistema Paese, è fondamentale garantire una connessione stabile e veloce a tutto il Paese, anche a quelle aree spesso dimenticate dagli altri operatori. - dichiara Luca Spada, Fondatore e Amministratore Delegato di EOLO - Come EOLO abbiamo fatto di questa battaglia la nostra missione, cambiando anche il nostro status giuridico e diventando una Società Benefit. Il nostro modo di fare business infatti getta le sue radici nell’idea che un’azienda possa essere forte e resiliente solo se è forte e resiliente il contesto in cui opera. Per questo abbiamo messo ufficialmente nel nostro statuto l’obiettivo di avere un impatto positivo nei territori dove operiamo».