Napoli, Ovs apre al Vomero lo store numero mille in Italia

Tutto pronto per l'apertura del nuovo store Ovs al Vomero. Il noto brand che opera nel settore dell'abbigliamento - donna uomo e bambino - era già presente nel quartiere collinare con un punto vendita in via Kerbaker, ma ha scelto di trasferirsi nel cuore commerciale di Napoli, ovvero nei nuovi locali di via Scarlatti (al posto di Benetton).

APPROFONDIMENTI IL COMMERCIO Ovs apre il nuovo store a Napoli LA CURIOSITÀ Napoli, centinaia di ragazze in coda al negozio OVS per i casting... LA SICUREZZA Rubano abiti al centro commerciale Auchan di Giugliano: arrestate due... CRIMINALITÀ SPAVALDA Giugliano in Campania. Assalto all'Ovs: due rapinatorisi fingono...

Con questa nuova apertura al pubblico - prevista per domani, 18 maggio - sale a mille il numero dei punti vendita Ovs presenti in Italia. Una cifra alquanto incisiva soprattutto per la Campania che conferma la sua centralità a livello nazionale grazie al più alto numero di store presenti sul territorio. «La Campania è una terra particolarmente felice. In questa regione siamo presenti con oltre 140 negozi e, tra punti vendita diretti e franchising, diamo lavoro a oltre 600 persone», spiega Carmine di Virgilio, il direttore retail di Ovs. «Abbiamo registrato un 2021 straordinario e questo ci dà la forza, l'orgoglio e il coraggio di investire in nuovi negozi». L'apertura del nuovo flagship store ha previsto un investimento che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Uno store che, con i suoi 2000mq, ha dato lavoro a 23 dipendenti, oltre che a regalare un clima di speranza e ottimismo per la città e in particolare per il terziario commerciale del Vomero.

Il flagship store di Ovs presenta diverse novità tecnologiche e di servizio che abbracciano un format di negozio omnicanale - come spiega il direttore Retail di Ovs - ovvero ogni cliente ha la possibilità di ordinare - stesso in negozio o con un semplice click - il capo che desidera acquistare (nella misura o nel colore richiesto) con la possibilità di riceverlo comodamente a casa o di ritiralo nei punti vendita Ovs. Il nuovo negozio di via Scarlatti - grazie alla nuova piattaforma omnichannel in cloud - è anche tra i primi ad abilitarsi come hub per la distribuzione degli ordini e-commerce in Italia. Inoltre, la città di Napoli, è stata scelta per presentare il nuovo concept di Ovs piattaforma multimarca: una proposta poliedrica di brand capaci di soddisfare la clientela con il suo ampio ventaglio di richieste. «La nuova Ovs ha una struttura commerciale differente rispetto al passato. Abbiamo accolto nuovi brand nazionali ed internazionali, quindi non c'è solo il prodotto con il marchio dell'azienda ma accogliamo brand come Converse, Piombo, Gap, ClioMakeUp», ma anche Baby Angel, Everlast, Nina Kendosa, Nobody's Child, Balance.

Il nuovo punto del Vomero si eleva su due piani; gli ampi spazi offrono la possibilità di fare shopping in un luogo accogliente, e con un design sempre all'avanguardia, che permette al cliente di vivere un intrattenimento gradevole che va al di là dell'esperienza legata all'acquisto. Un ambiente fortemente orientato verso l'eco-sostenibilità: piante, illuminazioni a basso consumo, ma non solo: il rivestimento dei mobili è stato realizzato recuperando e valorizzando il legno degli alberi abbattuti dal ciclone Vaia che colpì il Triveneto nel 2018.