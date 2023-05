Snav: prenota un posto a bordo delle navi dirette in Croazia e imbarca gratis la tua auto

Snav, compagnia di navigazione, lancia una nuova promozione dedicata ai clienti che questa estate sceglieranno di raggiungere la Croazia viaggiando da Ancona per Spalato a bordo delle sue moderne navi traghetto e rilancia anche i collegamenti su Ischia, Casamicciola e Procida. Prenotando entro il 4 giugno 2023, è possibile partire quando si vuole e soprattutto imbarcare gratis la propria auto, moto o camper, per andare alla scoperta della Croazia in libertà.

La Compagnia di navigazione del Gruppo Msc opera quest’anno sulla linea con una nuova unità per aumentare spazi e comfort dei passeggeri.

I collegamenti prevedono fino ad ottobre tre partenze settimanali il lunedì, mercoledì e venerdì da Ancona con rientro il martedì, giovedì e la domenica da Spalato. Nei periodi di alta stagione è previsto un potenziamento dei collegamenti con partenze giornaliere. Lo scorso 1° gennaio la Croazia è entrata a far parte dell’Eurozona e quindi è oggi una destinazione facilmente raggiungibile dai turisti italiani o stranieri in transito. Basti pensare alla semplificazione delle procedure di ingresso e uscita e all’euro come moneta unica. Si tratta di una grande opportunità per il mercato italiano di raggiungere comodamente Spalato e tutta la Croazia.

Per dare maggiore slancio alla stagione turistica, da venerdì 19 maggio Snav potenzierà i collegamenti marittimi veloci per Ischia, Casamicciola e Procida con partenze supplementari il venerdì, sabato e domenica. Un incremento che andrà a soddisfare la richiesta di partenze da Napoli per le due isole contribuendo alla ripresa del turismo per l’isola d’Ischia e confermare l’interesse verso la bella e colorata isola di Procida .