I giovani del Sud protagonisti delle politiche di sviluppo per il Mezzogiorno. L’anteprima del Forum “Verso Sud” organizzata a Sorrento The European House - Ambrosetti ha avuto proprio i giovani come protagonisti. Nel Sala del Consiglio comunale di Sorrento gli studenti hanno presentato le loro proposte per una strategia europea che miri ad una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo. Un evento che ha anticipato la terza edizione del forum in programma domani e sabato al Grand Hotel Excelsior Vittoria.

“Verso Sud”, che, come dicevamo, è realizzato da The European House - Ambrosetti ed è una piattaforma pubblico-privata a carattere internazionale unica in Italia nata con la finalità di riunire, in un unico think tank, le imprese, Istituzioni, rappresentanti dell’accademia e della ricerca, per costruire, valorizzare e comunicare una nuova idea di Sud e di Paese, fortemente proiettata sul Mediterraneo. Una iniziativa sostenuta dal ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR; dal Gruppo FS, Intesa Sanpaolo, CISE - Confederazione Italiana Sviluppo Economico, Coldiretti, Edison, Gruppo Msc, Mediocredito Centrale - Invitalia, e Gruppo Adler. I ministri Fitto e Musumeci, i presidenti delle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania e Puglia e ministri provenienti da Algeria, Tunisia, Libia, Kosovo, Qatar oltre ai vertici di importanti imprese ed istituzioni italiane ed estere tra gli ospiti del Forum.

Nell’anteprima dedicata ai giovani, dopo i saluti di apertura del Sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e l’intervento di Cetti Lauteta (Associate Partner e Responsabile Practice Scenario Sud, The European House – Ambrosetti), Barbara Terenghi (Executive Vice President Sustainability, Edison) ha introdotto la prima sessione intitolata “Mediterraneo 2.0, la voce delle nuove generazioni: opportunità, sfide e proposte per il futuro del Sud Italia”. Le 3 squadre di studenti del Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini” e dell’Istituto Superiore Polispecialistico “San Paolo” hanno presentato i propri elaborati. Le proposte sono state commentate dal Comitato dei Mentor “Verso Sud – Youth” composto da Arancha Gonzalez (Dean, Sciences Po - Paris School for International Affairs; già Ministro degli Affari Esteri, Spagna), Patrizia Lombardi (Vicerettore, Politecnico di Torino; Presidente, Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile), Stefano Manservisi (Professore, Sciences Po - Paris School for International Affairs e EUI School of Transnational Governance; già Direttore Generale Cooperazione internazionale e Sviluppo, Commissione Europea) e Ferruccio Ferranti (Presidente, Mediocredito Centrale). La sessione è stata chiusa da un intervento di Massimo Deandreis (Direttore Generale, Srm).

Nella seconda sessione intitolata “Chi vuole essere mediterraneo?” si è svolto un quiz interattivo sui temi di approfondimento del progetto “Verso Sud” e infine la selezione della squadra portavoce dell’Anteprima al Forum “Verso Sud”. Le conclusioni sono state affidate al Sindaco di Sorrento.

«L’anteprima “Verso Sud-Youth” è stata creata nell’ottica di rendere il forum una piattaforma capace di dialogare e offrire spunti anche ai manager ed imprenditori del futuro, nella consapevolezza dell’importanza del fattore relativo al capitale umano per la competitività e la sopravvivenza del Sud Italia» spiega il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola. «L'obiettivo è di offrire ai giovani l'opportunità di sviluppare competenze su temi chiave dell'economia e dello sviluppo. Riteniamo si tratti di un'occasione unica di crescita e di formazione, e di un'esperienza che potrà arricchire il loro bagaglio di conoscenze».

«L’Anteprima con i giovani delle scuole è un momento cui teniamo molto in quanto ci offre la possibilità di aprire una finestra di comunicazione e confronto non con le prossime generazioni, ma con quelle di oggi. I giovani del Sud, se supportati, possono interpretare al meglio i rischi e le opportunità che i nostri territori vivono e possono offrire delle soluzioni concrete, che intendiamo ascoltare, offrendo degli strumenti di conoscenza e di interpretazione consapevoli» ha affermato Cetti Lauteta, Associate Partner e Responsabile Practice Scenario Sud, The European House - Ambrosetti. «Aprire la piattaforma Verso Sud ai giovani, in collaborazione con il Comune di Sorrento - un Partner prezioso in questo percorso - è una scelta di responsabilità. Lo abbiamo fatto grazie al lavoro e all’entusiasmo dei colleghi più giovani del Gruppo di Lavoro di Verso Sud, tutti under 30.