Maurizio Manfellotto presidente dell'Unione industriali Napoli

Maurizio Manfellotto è il nuovo presidente dell'Unione degli industriali Napoli. Lo ha eletto l'assemblea dell'associazione imprenditoriale, svoltasi oggi in modalità a distanza. All'assemblea è intervenuto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Manfellotto, 68 anni, laureato in Ingegneria meccanica e navale, è chairman e ceo nonché group chief operating officer (Coo) Service e Maintenance in Hitachi Rail Spa, società del Gruppo Hitachi specializzata nella costruzione di materiale rotabile.

