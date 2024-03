Da Napoli il roadshow sulle opportunità di investire in Florida

Parte da Napoli il Meet US Roadshow, l’evento organizzato dalla Camera di Commercio Italiana a Miami (Italy-America Chamber of Commerce Southeast) per far conoscere in Italia le grandi opportunità di business offerte dal Sud Est degli Stati Uniti.

Un’area che comprende sei stati – Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Alabama e Mississippi –, 52 milioni di consumatori e un Pil che nel 2023 ha toccato quota 3.900 miliardi di dollari: se fosse un Paese indipendente, rappresenterebbe la sesta economia del mondo, con grandi aree metropolitane, in forte espansione, come Miami, Tampa e Orlando in Florida e Atlanta in Georgia.

Sono già circa 360 le filiali di aziende italiane presenti, attratte da un mercato, quello degli Stati Uniti, che rappresenta, dopo la Germania, il secondo compratore di prodotti italiani, per un valore complessivo di 72,9 miliardi di dollari nel 2023 (+5,4% rispetto al 2022).

In questo contesto molto positivo, le esportazioni italiane verso la Florida crescono ad un ritmo molto più elevato (+12% rispetto al 2022) in comparazione con la media statunitense e hanno raggiunto il valore di 3,89 miliardi di dollari.

L’appuntamento di Napoli è fissato per oggi, poi Meet US Roadshow toccherà Roma, Prato e Treviso, dove si concluderà il 21 marzo.

IACCSE, che conta una base associativa di oltre 270 aziende, promuove il Roadshow in collaborazione con i partner Regione Campania, FederLazio, Assocamerestero, Unioncamere, Confindustria Toscana Nord, Camera di Commercio Treviso-Belluno e Venicepromex.

Protagonisti dell’evento, gratuito e in lingua italiana, saranno professionisti sia italiani che statunitensi, esperti di internazionalizzazione ed imprenditori con una conoscenza approfondita dei meccanismi del business d’oltreoceano, che si confronteranno sui più importanti aspetti strategici e operativi relativi all’espansione su quel mercato.

Diverse le tematiche trattate: dalle implicazioni legali riguardanti l’apertura di una società negli Usa ai contratti di distribuzione, dalla procedura per ottenere un visto come investitore agli aspetti fiscali, dagli strumenti di finanziamento agevolato alle procedure doganali per l’export di prodotti. Chiuderà ogni evento un networking cocktail per consentire alle imprese partecipanti di prendere contatto diretto con i relatori.

Il programma dell’evento alle 14 all’Auditorium Regione Campania Centro Direzionale – Isola C3. Dopo i saluti istituzionali di Antonio Marchiello, Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, Nevio Boccanera, Segretario Generale della Camera di Commercio italiana a Miami, esordirì sul tema “Il panorama economico del Southeast degli Usa: Settori strategici, presenza italiana e opportunità. Focus su Florida e Georgia”.

Tommaso Cardana, presidente di IACCSE, interverrà su “Fare impresa negli Stati Uniti: adattarsi alla mentalità americana per un approccio di successo”. Seguirà “Export negli Usa: l’importanza di una corretta pianificazione logistica” a cura di Evenzio Piazza, Ceo di Logistic One Group Usa, mentre Stefano Rossi, Partner EXP Legal, illustrerà come “Impostare il percorso di espansione sul mercato Usa: dalla ricerca di fonti di finanziamento alla costituzione della filiale estera”.

“Vendere negli Usa con investimenti limitati: i 5 passi per una strategia commerciale di successo” è il titolo dell’intervento di Alessandro Fichera, Ceo di Octagona, dopo il quale sarà Filiberto Calascibetta, Partner Rödl & Partner Stati Uniti e Console Onorario d’Italia per lo Stato della Georgia, a sviscerare l’argomento “Investire negli Stati Uniti: fiscalità d’impresa ed opportunità di crescita per le imprese italiane”. In chiusura, il capitolo “Costruire reputation e generare lead tra Italia e Stati Uniti: come rivoluzionare la vostra comunicazione” sarà affrontato da Luca Barbieri, Partner di Blum. Seguirà uno spazio per il dialogo con il pubblico, e per chiudere un networking cocktail poco prima delle 18.

La partecipazione ai seminari è gratuita previa registrazione, al seguente link: https://bec.iaccse.com/meet_us_2024.