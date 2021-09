Nasce Eviosys, nuova società per la fornitura di packaging smart e sostenibile

Eviosys, leader nel settore degli imballaggi metallici, è da oggi una nuova società indipendente che si pone come priorità l’innovazione e la sostenibilità. L’azienda è il più grande produttore europeo di imballaggi in acciaio e alluminio per alimenti, con centinaia di clienti nell’industria alimentare e dei beni di consumo, a livello locale, europeo e mondiale. Eviosys si concentrerà su soluzioni di imballaggio uniche e innovative, combinando una ricca esperienza con una sempre più elevata attenzione all’ innovazione, alla ricerca e allo sviluppo. La sostenibilità è alla base della filosofia aziendale di Eviosys, che presenta una gamma di prodotti realizzata con materiali riciclabili al 100%. La Società promuoverà lo sviluppo di imballaggi totalmente ecologici, realizzando soluzioni che aiutino i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità, proteggendo al contempo il pianeta, le persone e le comunità.

Eviosys, con sette studi di progettazione e tre laboratori in tutta Europa, rafforzerà il proprio ruolo di leader nelle soluzioni di smart packaging, offrendo proposte interessanti e innovative per aiutare i clienti a distinguersi dalla concorrenza e a cogliere le opportunità di crescita. Eviosys è la più grande realtà manifatturiera di settore in Europa, con 6.300 dipendenti, operanti in 44 sedi situate in 17 diversi paesi tra Europa, Medio Oriente e Africa (la cosiddetta area EMEA). Con i suoi impianti di produzione collocati in modo strategico, Eviosys continuerà il proprio impegno per la qualità indiscussa dei suoi prodotti che contribuiscono a preservare e promuovere la reputazione di brand locali e internazionali in oltre 100 paesi di tutto il mondo.

Tomás López, manager con decenni di esperienza alla guida di aziende del settore metal packaging, sarà il nuovo Ceo di Eviosys. López è stato in precedenza l’amministratore delegato di Mivisa, prima dell’acquisizione da parte di Crown Holdings, avvenuta nel 2014.

Tomás López, Ceo, ha dichiarato: «Questo è un momento molto interessante per l'industria del packaging. Eviosys combina 200 anni di esperienza nella conservazione dei prodotti e nella promozione dei brand alla particolare attenzione all'innovazione per proteggere il pianeta. Con l'ampia presenza dell'azienda in tutta l'area EMEA, il lancio di Eviosys assume il significato di un vero e proprio cambio di passo per l'intero settore, che porterà a un packaging smart e sostenibile per tutti».

Olivier Aubry, Svp commerciale et marketing ha aggiunto: «Con la nostra attenzione al packaging smart e sostenibile, Eviosys compirà un passo sicuro verso la realizzazione di prodotti adatti ai nostri clienti, ai consumatori finali e al pianeta. Questo significa soluzioni di design innovative e qualità senza compromessi, mettendo la sostenibilità al centro».