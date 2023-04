Nasce un unico biglietto treno-aereo. Check-in e consegna bagaglio dalla stazione con Trenitalia e partenza Ita Airways

Viaggiare in treno e in aereo comprando un solo biglietto, con check-in stazione: questo l'obiettivo del nuovo servizio Fco Connect (Fiumicino Connect ndr) sull'intermodalità presentato ufficialmente allo scalo romano e messo a punto da Ita Airways, Trenitalia e Adr, la società che gestisce gli aeroporti di Roma.

Nel concreto, si sale sul Leonardo Express da Roma Termini oppure su un treno Av con un unico biglietto, e un unico pagamento, da città come Napoli, Firenze, Bologna, Padova o Venezia e si arriva alla stazione ferroviaria dell'aeroporto di Fiumicino, qui è subito possibile fare il check-in presso i nuovi banchi dedicati Ita Airways, consegnando il bagaglio da stiva. Quindi si prosegue il viaggio con Ita Airways verso una destinazione internazionale o intercontinentale.

Esclusi dal servizio check-in alla stazione di Roma Fiumicino i viaggiatori diretti negli Usa e in Israele. L'accesso al servizio è disponibile attraverso tutti i canali commerciali diretti e indiretti di Ita Airways.

«La mobilità integrata treno-aereo, attraverso il nostro hub aeroportuale, permetterà una più efficiente connettività da e per le città italiane con le destinazioni internazionali», ha detto l'amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, alla presentazione di Fco Connect.

«L'intermodalità è per Ita Airways un punto focale, che combina i valori e le ambizioni della compagnia: la sostenibilità, l'innovazione e la centralità del cliente, in un'ottica di partecipazione concreta allo sviluppo del sistema paese,» ha spiegato l'a.d di Ita.

Mentre l'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, ha sottolineato che «oggi dimostriamo che fare sistema è determinante per lo sviluppo dell'intermodalità, tema chiave nella strategia di Trenitalia e del Polo passeggeri del gruppo Fs». Per cui «ci siamo messi nei panni del passeggero e abbiamo pensato a come rendere migliore il servizio, per garantire un'esperienza semplice già al momento dell'acquisto del biglietto e non solo durante il viaggio in treno», ha spiegato l'a.d di Trenitalia.

Per questa estate Trenitalia stima «un 10-15% di passeggeri in più su base annua, ci aspetta un'estate calda», ha detto sempre Corradi. Anche Aeroporti di Roma ha voluto dare «massima priorità» a questo nuovo prodotto intermodale, «fondamentale per moltiplicare le opportunità di connettività dei passeggeri nazionali, con l'obiettivo di rendere il viaggio integrato treno-aereo un'alternativa vantaggiosa», ha detto l'amministratore delegato di Adr, Marco Troncone.

E in quest'ottica «sarà fondamentale assicurare la disponibilità di tratte adeguate a rendere agevole e competitivo questo prodotto, garantire una connessione rapida, brevi tempi di attesa, servizi di check-in sempre più prossimi alla prima stazione di partenza e opere infrastrutturali che assicurino la connettività del Leonardo da Vinci anche con il sud del Paese,» ha spiegato Troncone.