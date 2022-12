Premio Industria Felix 2022 - L’Italia che compete, un riconoscimento per la Natana.Doc

C'è anche la Natana.Doc tra le 203 aziende italiane insignite dell'alta onorificenza di bilancio del Premio Industria Felix 2022 - L’Italia che compete.

La cerimonia di consegna si è svolta a Roma nella prestigiosa Aula Magna Mario Arcelli dell’Università Luiss Guido Carli. L’evento, organizzato dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, supplemento con Il Sole 24 Ore, è stato realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con la partnership istituzionale della Regione Puglia, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus innovation e Servizi integrati. A prendervi parte anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy Fausta Bergamotto.

Per la Natana.Doc ha ritirato il premio il delegato Claudio Bassi, capo del personale della società, insieme ai funzionari Stefano Spera e Rosario Mignoli.