Mario Mattioli, armatore napoletano, ha lasciato la presidenza di Confitarma. Ieri gli è subentrato il vice presidente, Mariella Amiretti perché, il 31 ottobre, era la data fissata dai probiviri di Confindustria per arrivare all'elezione del nuovo presidente. E, in caso di mancata elezione entro la data, come è successo, al presidente subentra, automaticamente, il vice presidente più anziano. Mattioli prima di lasciare l'incarico ha inviato una lettera a tutti i soci di Confitarma.

APPROFONDIMENTI Deiulemar, sì all'accordo «Porto di Napoli bomba ecologica» La tragedia di Amalfi, la procura di Salerno indaga gli armatori della Daily Luxury Boat: oggi l'incarico per l'autopsia sulla vittima

«Innanzitutto - scrive - una associazione come la nostra, di categoria, fonda la sua forza e autorevolezza principalmente sui suoi associati e sulla loro unità. Confitarma è forte e autorevole da ben centoventidue anni! La nostra Assemblea pubblica dello scorso 27 ottobre lo ha ben testimoniato. Il percorso di questi ultimi sei anni ha incontrato alcune criticità. La scissione del 2018 - aggiunge Mattioli - e la nascita di AssArmatori ha originato una duplice voce per le richieste del nostro settore, spesso distonica perché per giustificare il dualismo bisogna anche rimarcare la diversità, e questo non ha aiutato con la politica e le Istituzioni abituate da sempre ad avere un'unica voce. Abbiamo imparato, qualora ce ne fosse stato bisogno, che uno più uno in questo caso non fa due, ma quasi zero!».

E poi il Covid. «Anni, con effetti che nessuno di noi avrebbe mai immaginato, hanno fatto proliferare le riunioni online che ci hanno consentito, per fortuna, nonostante le rigide restrizioni, di continuare a fare impresa. Hanno, però, anche ridotto o azzerato i contatti personali che, specialmente nelle associazioni, costituiscono invece momenti di confronto estremamente importanti. Il conflitto russo/ucraino prima e la tensione in Medio Oriente oggi, con le loro tante vittime, ci tanno vivere situazioni che, ancora una volta, mai avremmo immaginato di affrontare. Con una ripercussione importante sulla sicurezza dei mari che le nostre navi solcano e una restrizione commerciale che impatta su quella libertà dei traffici, da sempre volano di sviluppo dell'economia mondiale».

E ora le sfide. «Grandi dossier sui tavoli internazionali, dalla decarbonizzazione alla digitalizzazione, senza dimenticare, in Italia, le riforme, la semplificazione. Sono sfide epocali, rivoluzionarie ma necessarie. Per alcune non è ancora chiaro il percorso e, soprattutto, quando saranno fruibili le tecnologie per implementarle, ma l'unica certezza che abbiamo, è che sono già iniziate e noi ne dobbiamo essere protagonisti».