Neet, in Italia sono due milioni i ragazzi invisibili: «Fannulloni? No, si sentono solo persi»

Non studiano, non lavorano, non sono felici. Si sentono invisibili, intrappolati in una bolla di angoscia: la convinzione è quella di essere dei falliti, perché non riescono a superare gli esami all'università, perché non sono in grado di trovare un impiego. In realtà, nella maggior parte di casi, non hanno gli strumenti per farlo: nessuno ha insegnato loro come compilare un curriculum, come effettuare un colloquio, come capire quale facoltà...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati