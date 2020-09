NetCom Management Program, nasce a Napoli il programma di formazione

Nasce a Napoli il NetCom Management Program, programma per i Manager di NetCom realizzato e offerto dall'Ipe Business School. L'obiettivo è fornire ai Manager di NetCom strumenti internazionali all'avanguardia per proiettarli verso l'internazionalizzazione della propria azienda.

«Con il Netcom Management Program - spiega Livio Ferraro, Ipe Business School - abbiamo dato avvio a una Business school internazionale di formazione manageriale che sia punto di riferimento e volano di crescita per tutto il tessuto imprenditoriale locale». «Il progetto - aggiunge Ferraro - è partito con una assunzione di base: per competere e crescere in maniera duratura in un complesso mercato mondiale, è necessario sviluppare un ecosistema locale (imprenditori, istituzioni, top manager) incentrato su di una cultura manageriale solida, una mentalità internazionale e una capacità di fare sistema attraendo le migliori competenze da tutto il mondo». «Questo obiettivo - conclude Ferraro - nasce dal desiderio di creare qualcosa di eccellente per il bene del nostro territorio e della nostra società».

La durata del corso avviato proprio con i manager di NetCom Group, società specializzata in servizi per l'ingegneria, è di cinque mesi e fornirà una metodologia di vendita con un piano di formazione definito ad hoc per competere sui mercati internazionali. «Netcom Group - afferma Domenico Lanzo, amministratore delegato e presidente di NetCom Group - è la prima azienda campana che ha compreso che per crescere e essere competitivi bisogna puntare su una formazione di assoluto standing. E il connubio con Ipe Business School va proprio in questa direzione».

