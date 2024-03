Automotive, NetCom apre la sua seconda sede in Turchia

Inaugurata la seconda sede in Turchia a Bursa di NetCom Group, l’azienda con quartier generale a Napoli nei servizi evoluti di ingegneria. La prima sede era stata aperta nel 2022 a Istanbul.

L’azienda campana ha puntato sul mercato turco e in questi quasi due anni di attività ha fatto investimenti cospicui con player di rilievo del settore automotive come Tofas e Renault.

L’apertura della nuova sede a Bursa è un tassello fondamentale per NetCom Group per avere nei prossimi mesi opportunità e nuove commesse con Ford e Mercedes, ma anche per rafforzare la collaborazione proprio con Tofas, gestendo qui una ulteriore attività.

All’inaugurazione della nuova sede, oltre che i vertici dell’azienda napoletana ed in particolare il presidente di NetCom Turchia e vicepresidente di NetCom Group, Guido Cristofaro, anche il management di Tofas.

«Per noi – sottolinea Domenico Lanzo, ceo e presidente di NetCom Group - questa è un ulteriore step importante della nostra crescita e non solo in Turchia. Il processo di internazionalizzazione, iniziato quattro anni fa, ha trovato un grande interesse su vari mercati europei». Lo sviluppo del settore dell’auto, secondo Lanzo, «sta avendo in Turchia il suo maggior peso per la parte produttiva di svariate case automobilistiche. Proprio per il nostro forte posizionamento in Italia, abbiamo recepito sollecitazioni dalle parti interessate e non potevamo sottrarci dal fornire un supporto strategico che valorizzasse ulteriormente la nostra presenza nel Paese turco e rafforzasse le collaborazioni in atto». «L'apertura della nostra seconda sede a Bursa – spiega Ozan Avarisli, country manager di NetCom Group in Turchia - non è solo un'espansione geografica, ma un potenziamento delle nostre capacità di servire meglio i nostri partner e di intercettare nuove opportunità in uno dei mercati più dinamici e strategici per l'automotive.

Ciò riflette il nostro impegno nel fornire eccellenza e innovazione, rafforzando la nostra posizione come leader nei servizi di ingegneria e confermando la nostra fiducia nel potenziale di crescita del mercato turco».