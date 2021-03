Next Generation Eu, la beffa degli asili: i quattro trucchi contro il Sud

Nuova macchia, l'ennesima, sulla capacità dell'Italia di avere cura dell'infanzia al Sud. Stavolta nonostante l'obiettivo scolpito nella legge sia nobile: «Rimuovere gli squilibri economici e sociali» si legge al comma 60 della legge 160 del 2019. Un fine perseguito non a parole ma con moneta sonante: 2,5 miliardi di euro. Ma quando c'è da tradurre le intenzioni in realtà, il diavolo ci mette la coda e non solo, riuscendo addirittura a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati