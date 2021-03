Next Generation Sud, il ministro Carfagna rassicura: «Anche il Sud nel super comitato green e digital»

Nel Sud bisogna investire in «infrastrutture, banda larga e alta velocità le ma anche in infrastrutture sociali». Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, intervenendo alla seconda edizione di Top 500 Campania, l'appuntamento che fotografa lo stato di salute delle imprenditoriali del territorio promosso da Il Mattino e PwC Italia.

Intervistata dal direttore Federico Monga, Carfagna ha detto che bisogna anche «irrobustire le Pa, iniziando da quelle del Sud», dove verranno assunte, ha annunciato, «verranno assunte 2.800 unità».

