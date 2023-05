Nola, corruzione ed intestazione fittizia di beni un pericolo per il Pnrr: esperti a confronto

Società civile, sindaci, rappresentanti delle istituzioni, delle professioni, della politica e delle università hanno fatto il punto su "Legalità, Responsabilità, Cittadinanza" nel corso del focus promosso dai Lions club di Palma Campania e di Ottaviano presieduti rispettivamente da Luigi Caccavale e Luciano Attanasio.

In primo piano l'insidia della corruzione, della fittizia intestazione dei beni, le disposizioni del nuovo codice degli appalti per la corretta identificazione del contraente con l'amministrazione pubblica alla luce dell'attuale situazione economica e soprattutto dell'attuazione del PNRR.

Questioni, e soluzioni, affrontate nel corso della tavola rotonda cui hanno preso parte il sindaco di Nola, Carlo Buonauro, il primo cittadino di Saviano Vincenzo Simonelli, il suo collega di San Vitaliano Pasquale Raimo, il consigliere regionale Fulvio Frezza, il presidente dell'ordine degli avvocati di Nola Arturo Rianna ed Adele Aliperta dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Nola. Dibattito animato dalle relazioni di Lucio De Giovanni, già preside della facoltà di Giurisprudenza della Federico II, di Francesco Rossi, ordinario di diritto civile dell'ateneo federiciano, che ha puntato l'attenzione sulla “Fittizia intestazione di beni dal punto di vista civile e sull’esigenza della tutela dell’affidamento da parte dei terzi nei rapporti tra privati". Al tavolo dei relatori anche il professor Vincenzo Maiello che, sotto il profilo penalistico, ha posto in evidenza sul fatto che "la previsione penale della intestazione fittizia di beni nacque come risposta alla fase stragista mafiosa, con l’introduzione di un reato di pericolo, per la tutela degli interessi della collettività". Non solo. Riflettori puntati anche sulle problematiche probatorie e sulla punibilità degli agenti.

Interventi anche da parte del vice governatore Pasquale Bruscino, del past governatore del Distretto 108 YA, Francesco Accarino. Quest'ultimo ha posto l'accento sull'impegno da parte dei Lions nella diffusione della cultura della legalità e della trasparenza nei rapporti pubblici e privati, e nella sensibilizzazione verso la necessità di assunzione di responsabilità da parte dei cittadini. "Un opera - ha aggiunto - ancor più necessaria oggi, nel momento in cui, attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti pubblici assumono cospicui debiti per favorire la ripresa economica, con prestiti dell’UE che graveranno sulle future generazioni". All’incontro hanno aderito i Lions club Nola Ottaviano Augusto, con il presidente Raffaele Soprano, e il Lions Club Pompei, presieduto da Claudio D’Alessio.