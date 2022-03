Guerra Ucraina, il "nuovo" nucleare e la strategia italiana per superare la crisi energetica

L'apertura al nucleare arrivata ieri - forse un po' a sorpresa - da parte di Mario Draghi è solo uno dei pezzi del puzzle energetico che il governo ha in mente di assemblare. Se la necessità di base è sempre la stessa, cioè differenziare il mix energetico per ridurre la dipendenza della Penisola dal gas russo, i piani di azione sono diversi e vanno declinati in base al breve, al medio e al lungo periodo.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati