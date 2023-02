Nuove norme europee sugli edifici, Federcepi: «Occasione perduta»

Era nelle previsioni e lo avevamo ampiamente preannunciato: la Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo ha dato il via libera alla proposta di revisione della direttiva sulle performance energetiche degli edifici. La proposta recepisce pienamente l'obiettivo delle nuove norme europee: ridurre le emissioni di gas a effetto serra e il consumo finale di energia nel settore edile dell'UE entro il 2030 e renderlo climaticamente neutro entro il 2050. L’Italia, com’è noto, è tra i Paesi che hanno fatto maggiore ostruzionismo, disponendo di un patrimonio immobiliare particolarmente vetusto ed energivoro: l’atteggiamento non ha sortito alcun effetto.

Stando al testo approvato in Commissione, gli edifici residenziali dovranno raggiungere una classe di prestazione energetica minima di tipo E entro il 2030 e di tipo D entro il 2033. “L’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico - dichiara il presidente nazionale di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi - devono essere tra le priorità del programma di rilancio economico del nostro Paese. Serve un piano del Governo per l’efficientamento delle strutture pubbliche e degli uffici della P.A.”.

Lo stop al Superbonus 110% - unico strumento che ad oggi ha consentito di contenere sensibilmente il consumo energetico degli edifici – rischia ora di rivelarsi un boomerang a causa del blocco dei crediti, con ricadute pesanti su imprese, proprietari e professionisti. “È stato un errore gravissimo ridimensionarlo in prospettiva di una sua cancellazione - commenta ancora il presidente Lombardi – creando situazioni di estrema difficoltà a imprese e lavoratori. A livello Comunitario è necessario predisporre un nuovo Recovery Fund che spinga i Paesi Europei a predisporre investimenti proprio in questa direzione”.

Nonostante la direzione evidente assunta dalle politiche europee, ancora persistono atteggiamenti ostruzionistici e dilatori: “Nessuno pensa – è l’amaro commento del presidente Lombardi – alla grande opportunità economica ed ecologica che ci si pone davanti per il prossimo decennio: quella di rendere le nostre comunità quasi energeticamente autonome”. “La direttiva votata ieri in Commissione a Bruxelles sull'efficientamento energetico degli edifici è un risultato storico – aggiunge ancora il presidente Lombardi - ed è la dimostrazione che l'Italia con il Superbonus 110% era riuscita ad innescare una "scintilla" oltre due anni fa per avviare questo percorso su scala continentale. Oggi avremmo potuto essere il Paese capofila e d’esempio per l’intera comunità europea”.

I risultati raggiunti dal Superbonus in questi anni per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, del resto – stando agli ultimi dati ENEA – sono davvero strabilianti: investimenti per 65,2 miliardi di euro pari a 71,7 miliardi di detrazioni fiscali. A gennaio c’è stato un aumento dei lavori pari a 3 miliardi di euro rispetto a dicembre, quando gli investimenti sono cresciuti di 4 miliardi rispetto a novembre. A settembre 2022, nonostante le continue modifiche (e i freni imposti alla cessione dei crediti) c’è stato un aumento di 8 miliardi degli investimenti.