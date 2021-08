Nusco a Piazza Affari: prima seduta a 1,2958 euro per azione, in rialzo del 7,98%

Nusco Spa, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, Pvc, alluminio e ferro a marchio «Nusco», sbarca a piazza Affari. Nella prima seduta di negoziazioni delle azioni ordinarie e dei correlati strumenti finanziari, il titolo ha chiuso a un prezzo pari a 1,2958 euro per azione, in rialzo del 7,98% rispetto al prezzo di collocamento per un totale di 909.000 azioni scambiate sul mercato pari a un controvalore di 1,2 milioni di euro.

«Il traguardo che abbiamo raggiunto oggi con la quotazione in Borsa ci rende estremamente orgogliosi ed è la dimostrazione del nostro costante impegno, professionalità e passione. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno costante di tutto il team di Nusco, che ogni giorno lavora con passione per creare prodotti sempre nuovi e all’avanguardia. La Borsa è per noi sinonimo di visibilità e trasparenza e ci consentirà di supportare i nostri piani di crescita. Siamo orgogliosi che la comunità finanziaria abbia apprezzato il nostro modello di business e abbia creduto nel nostro progetto di crescita», commenta Luigi Nusco, presidente e amministratore delegato di Nusco.

Nusco ha registrato una domanda complessiva pari a circa 2x volte il quantitativo offerto. L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento rivolto principalmente a investitori qualificati e istituzionali italiani ed esteri, di 3.832.500 azioni ordinarie, di cui: 3.333.000 azioni di nuova emissione e 499.500 azioni (circa il 15% delle azioni oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over allotment, concessa al global coordinator integrae Sim.

Il flottante è pari al 23,50% (considerando l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale, il flottante sarà pari al 26,01%).