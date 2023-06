Nusco arriva negli Emirati Arabi: inaugurata l'apertura del primo showroom a Dubai

Nusco S.p.A., società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, Pvc, alluminio e ferro a marchio “Nusco”, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica l’apertura di un nuovo showroom in franchising a Dubai, il primo negli Emirati Arabi, a seguito di un accordo siglato con Crm General Trading Llc, società attiva nell’esportazione e distribuzione delle eccellenze del “Made in Italy” negli Emirati Arabi.

Con l’inaugurazione del primo monomarca a Dubai, il gruppo Nusco prosegue nel suo percorso di crescita, in linea con gli obiettivi strategici delineati in sede di Ipo, volto al rafforzamento della rete commerciale e al consolidamento della presenza sul mercato di riferimento internazionale. Lo spazio espositivo di Dubai, di circa 100 mq, è situato nel quartiere residenziale e commerciale di Al Garhoud, nella zona occidentale della città, presso l’edificio esclusivo Dana Al Garhoud, caratterizzato da un design esterno in stile moderno e fulcro di uno stile di vita confortevole, con accesso a un’ampia gamma di servizi.

Il complesso accoglie lo showroom dedicato a un’importante selezione di prodotti Nusco, che spaziano dalle linee classiche fino a comprendere tutte le recenti novità, offrendo così al consumatore la possibilità di vedere e testare tutte le soluzioni proposte dal brand. L’apertura di Dubai si va ad aggiungere alla recente inaugurazione di uno store monomarca Nusco, in modalità franchising, a Tripoli, in Libia, presentato in occasione della tredicesima edizione del Libya Build, la più grande fiera dell’edilizia e costruzioni del Nord Africa, tenutasi dal 22 al 25 maggio scorso, che ha visto la partecipazione della società come realtà del settore ed espressione del Made in Italy.

Lo store di Tripoli copre uno spazio di circa 80 mq e si trova nel quartiere Al Seyaheyya, nella zona ovest della città, e la sua apertura è stata resa possibile dalla partnership con Altafaseel Alakheera, azienda locale con sede nella capitale libica, che opera nel settore delle forniture per l’edilizia, oltre ad avere una lunga esperienza anche nelle costruzioni.

«Siamo molto felici di inaugurare questo nuovo showroom a Dubai, uno spazio esclusivo che permette di essere in costante contatto con la società e con i suoi prodotti, al fine di conoscere e sperimentare l’innovazione Nusco. Queste scelte confermano gli obiettivi di business del Gruppo, con il consolidamento della rete commerciale anche fuori dai confini nazionali e proseguendo il percorso di internazionalizzazione iniziato negli scorsi anni. Il Medio Oriente, così come il Nord Africa, costituiscono mercati interessanti per l’Italia e per il Made in Italy, quindi per Nusco: il nostro Paese è tra i principali partner commerciali degli Emirati Arabi tra quelli europei. In particolare, gli Emirati Arabi rappresentano oggi per le aziende italiane il primo mercato di sbocco del Medio Oriente e del Nord Africa, con Dubai che diventa sempre di più fulcro dell’economia mondiale e porta di ingresso verso tutti i Paesi asiatici in forte crescita», ha dichiarato Luigi Nusco, presidente e amministratore delegato di Nusco.