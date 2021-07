Nusco spa, per lo storico brand campano arriva la quotazione in borsa

Nusco S.p.A. (“Società” o “Nusco”), società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO», comunica di aver presentato in data odierna a Borsa Italiana S.p.A., parte del Gruppo Euronext, la Domanda di Ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato AIM Italia (“AIM Italia”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è previsto in data 2 agosto 2021, mentre l’avvio delle negoziazioni su AIM Italia è previsto in data 4 agosto 2021.

Nel processo di quotazione Nusco è assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator e Nominated Adviser e da Emintad Italy S.r.l. in qualità di Financial Advisor. LCA Studio Legale ha agito in qualità di advisor legale, Deloitte & Touche S.p.A. in qualità di società di revisione, STS Studio legale e tributario quale advisor fiscale, Studio Commerciale Ferrante quale consulente del lavoro e Image Building è l’advisor per la comunicazione.

La Società darà tempestiva comunicazione di ogni sviluppo in merito al procedimento finalizzato alla quotazione delle azioni su AIM Italia.

Nusco S.p.A., costituita nel 2011 con sede a Nola (NA), è una società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO». Nusco è un brand storico italiano presente sul mercato dei serramenti da oltre 60 anni e uno dei leader nel centro-sud Italia nella produzione e commercializzazione di porte e di infissi. La Società, guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Luigi Nusco, svolge la propria attività attraverso due Business Unit: la BU Porte, che si occupa della produzione della gamma di porte offerte da Nusco e della commercializzazione di porte blindate, e la BU Infissi, attiva nella commercializzazione di finestre, persiane e grate in ferro. I prodotti NUSCO sono rivolti a un ampio portafoglio clienti costituito da imprese di costruzioni, franchisee gestiti da affiliati, rivenditori plurimarca autorizzati diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, e clienti privati.