Omicron frena le imprese: trasporti, servizi e acciaio riaprono a metà

Non bastava il caro-gas a mettere in forse la riapertura dell’industria energivora del Paese, dall’acciaio alla carta, quella che ha ordini tornati a livelli ben superiori ai livelli pre-pandemia ma che domani non riaprirà a pieno regime prolungando il fermo-festività pur di tagliare un po’ i costi. Ad arrivare come una valanga sulla ripresa post natalizia, secondo i timori delle imprese, sarà l’effetto dei contagi e delle quarantene. Una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati