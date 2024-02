Original Marines & Bata accordo per le collezioni bambino

Original Marines ha nannunciato oggi di aver raggiunto una intesa con Bata per una linea di prodotto nelle calzature dedicata ai bambini.

La collezione, realizzata con componenti leggeri e materiali tecnici per permettere ai bambini di muoversi in libertà e in tutta sicurezza, si compone infatti di calzature testate ed in linea con i parametri REACH footwear europei[1] che regolamentano l’uso e l’utilizzo di sostanze chimiche nella filiera produttiva. Particolare che rafforza ulteriormente la costante ricerca di qualità e cura di entrambi i Brand verso i propri consumatori.

«L’accordo siglato con Bata, marchio iconico con cui condividiamo valori come rispetto, responsabilità e integrità, rappresenta per Original Marines una collaborazione strategica e virtuosa, in grado di aumentare visibilità e posizionamento nel mercato delle calzature. Un comparto a noi molto caro e su cui, a fianco di un partner noto, credibile e amato dai consumatori di tutto il mondo, desideriamo investire fortemente” ha spiegato Antonio Di Vincenzo, Presidente Original Marines.

«La collaborazione con Original Marines segna un passo significativo nell'espansione del nostro impegno nel settore della moda bambino – ha aggiunto Claudio Alessi, Presidente Bata Europa - La nostra dedizione per le scarpe si riflette da sempre, nella cura con cui le progettiamo, produciamo e distribuiamo a livello globale».