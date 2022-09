Original Marines partner di Better Cotton Initiative per l’utilizzo di cotone sostenibile

Original Marines, azienda leader nel settore dell’abbigliamento per bambini, ha scelto di diventare partner di Better Cotton Initiative (Bci), con l’obiettivo di utilizzare cotone prodotto secondo criteri di sostenibilità per la produzione dei propri capi. Bci è la più grande organizzazione no-profit del mondo che lavora per garantire un futuro sostenibile all’industria del cotone. In poco più di un decennio oltre 2.300 tra agricoltori, sgranatori, filatori, fornitori, produttori, proprietari di marchi, rivenditori, organizzazioni della società civile, donatori e governi hanno aderito alla rete Better Cotton sostenendo l’organizzazione nella formazione delle comunità agricole per una produzione di cotone più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Ciò significa utilizzare l'acqua in modo più efficiente, ridurre al minimo l'uso di prodotti chimici e gli effetti negativi dei pesticidi e migliorare le condizioni di vita e lo sviluppo economico dei coltivatori di cotone.

Questa importante partnership rientra nell’ambito del progetto Wear The Future, il manifesto programmatico con cui Original Marines rinnova costantemente il proprio impegno per il futuro attraverso un piano strutturato di progetti dedicati all’ambiente, alla tutela delle persone, alla sicurezza dei capi e all’impegno sociale. I capi Original Marines prodotti con Better Cotton, disponibili negli store già con la nuova collezione autunno – inverno 2022, avranno una speciale etichetta «Wear The Future - Sustainable Cotton» che evidenzierà le modalità realizzazione con cotone coltivato con una specifica attenzione per l’ambiente e le condizioni di lavoro.

«Abbiamo scelto di aderire a Better Cotton Initiative perché riteniamo estremamente importante l'impegno concreto nei confronti di realtà che condividono i nostri valori – commenta Andrè Limongello, Responsabile Csr di Original Marines – Il cotone è alla base della produzione dei nostri capi di abbigliamento ed è nostro dovere sostenere le iniziative volte alla sostenibilità lungo tutta la filiera, dalla coltivazione della materia prima alla vendita dei capi di abbigliamento.

Da sempre siamo impegnati in azioni orientate alla sostenibilità e con il nostro progetto Wear The Future stiamo portando avanti un percorso strutturato che ci sta regalando grandi soddisfazioni».