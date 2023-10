Pac 2000A: Conad compie 50 anni e si conferma azienda leader del Centro e Sud Italia

50 anni di crescita e innovazione nel segno della cooperazione e del sostegno alle persone e alla comunità: questa è la storia di PAC 2000A, la prima Cooperativa per dimensione economica tra le 5 del Sistema Conad (con un’incidenza del 35,6% sul fatturato totale del Gruppo in Italia), che festeggia con i suoi 1.083 soci imprenditori l’importante traguardo raggiunto, proiettata al futuro e pronta ad affrontare le sfide della nuova era.

A 50 anni dalla sua nascita, la Cooperativa rappresenta un operatore di riferimento per il settore nel Centro-Sud: con 27 mila dipendenti che lavorano in 1.589 punti vendita in Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia e in 19 centri logistici, per servire quotidianamente 3.4 milioni di clienti, PAC 2000A a fine 2022 ha conseguito un fatturato di 6.6 miliardi della rete di vendita.

Numeri che fanno di PAC 2000A la prima azienda nelle 5 regioni in cui opera per quota di mercato totale (20,3%), con un incremento di fatturato nell’ultimo quinquennio del 12,1% su base annua e con un ritmo ben superiore rispetto a tutti i benchmark.

Questi risultati rendono la Cooperativa una delle principali aziende per dimensione economica del Centro Sud Italia.

Questi sono alcuni dei numeri emersi durante l’appuntamento “Pensare, Agire, Crescere: Insieme, siamo futuro” che PAC 2000A ha organizzato per condividere, insieme ai soci, strategie e progetti futuri e che ha visto la partecipazione di Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato di The European House- Ambrosetti, Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos, Romolo De Camillis, Retail Director Nielsen IQ e la moderazione di Giuseppe Zuliani, Direttore Marketing Conad.

Sul fronte economico, la Cooperativa ha contribuito a creare un grande valore aggiunto nei propri territori, attraverso il supporto e la valorizzazione delle imprese locali e l’attivazione di catene di fornitura e subfornitura.

Ha assunto un ruolo di guida e di traino per alcune filiere locali, come nel caso dell’ortofrutta e delle carni, avviando nel 2022 la collaborazione con 944 imprese fornitrici locali di beni e servizi, che hanno generato un giro di affari di oltre 1,4 miliardi di euro nelle 5 regioni.

Nell’ultimo quinquennio, la Cooperativa ha, inoltre, realizzato importanti investimenti sui territori in cui opera, per un valore di 392 milioni di euro.

PAC 2000A ha dimostrato anche un forte impegno sociale, con la creazione di opportunità occupazionali, il sostegno a iniziative culturali, sportive e sociali.

Ha promosso la formazione e lo sviluppo delle competenze delle proprie persone oltre che nelle comunità locali, dimostrando la propria vicinanza alla cittadinanza anche attraverso l’erogazione di liberalità e donazioni per 7,8 milioni di euro nel quinquennio 2018-2022.

Come azienda attenta alle persone ma anche allo sviluppo dei territori, la Cooperativa ha progressivamente, nel corso degli anni, posto un'enfasi sempre più significativa sulla sostenibilità ambientale e il mantenimento e salvaguardia dell’integrità degli ecosistemi, ponendo attenzione all’efficientamento dei consumi energetici e idrici, alla riduzione delle emissioni e alla gestione efficiente dei rifiuti, incentivando comportamenti consapevoli tra i suoi membri e i consumatori.

Nel biennio 2021-2022 i consumi energetici per punto vendita sono stati abbattuti del 5,3% e, per mq, del 2,3%. Un impegno che ha evitato, nell’ultimo anno, 23,7 milioni Kwh di consumi (equivalenti ai consumi energetici annui di 9.000 famiglie italiane) e 5.500 tonnellate di CO2 grazie al miglioramento delle performance energetiche, equivalenti a 2,3 milioni di euro di costi sociali evitati.