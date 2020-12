Cashless, pagamenti contactless con carta e bancomat: si alza la soglia per pagare senza il pin

Si alza la soglia per i pagamenti contactless. A partire dal primo gennaio 2021 anche in Italia sarà possibile pagare fino a 50 euro senza l’inserimento del codice pin. La soglia per la quale non sarà più necessario inserire la combinazione segreta legata a bancomat o carte di credito non sarà più 25 euro ma va a raddoppiarsi. Una novità che arriva insieme a tutte le altre legate ai pagamenti con carta bancomat o carta di credito.

Tutti gli attori dei pagamenti digitali in campo (banche ed esercenti) adatteranno strumenti e processi per l'implementazione e l’attuazione operativa della nuova misura a partire dal prossimo anno. Bancomat, Mastercard e Visa, che hanno raggiunto l'accordo, «in qualità di principali circuiti di pagamento presenti nel nostro Paese, si impegnano così a guidare il mondo dei pagamenti verso uno step importante che segnerà un netto miglioramento della quotidianità dei consumatori'».

Da gennaio quindi, per tutti gli importi inferiori al tetto di 50 euro, basterà appoggiare la propria carta sul lettore senza dover digitare alcun codice (il classico codice di 5 cifre). Questa novità si inserisce nel piano del governo per semplificare le procedure di pagamento per i consumatori e allo stesso tempo incentivare l’uso di strumenti digitali di pagamento. Una misura che rientra quindi nell’idea di contrastare l’evasione fiscale grazie al maggio utilizzo dei pagamenti tracciabili.

Ultimo aggiornamento: 14:06

