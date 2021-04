L'allarme della Bce, Panetta: «Persi due anni di Pil, più aiuti all'economia»

L'Europa stenterà a riprendersi, gli Stati Uniti no. È l'allarme lanciato dalla Bce attraverso le parole di Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo: «L'economia del nostro continente non tornerà ai livelli pre-crisi Covid fino al 2022 a differenza degli Usa - ha spiegato in un'intervista a El Pais -. Questo significa che potremmo aver perso permanentemente due anni di crescita».

APPROFONDIMENTI I CONTI PUBBLICI Cashback abolito a fine 2021, il governo dimezzerà le risorse:... LA CRISI DI GOVERNO Draghi, come può cambiare il Recovery: dai giovani alle... L'ECONOMIA Stato, imprese e famiglie,​l'Italia schiacciata dai debiti

Assegno unico, mina addizionali: a rischio i redditi bassi

A questa preoccupazione si aggiunge quella di un «significativo rischio di divergenza tra nord e del sud», dice Panetta a proposito dei danni potenziali alle economie di Spagna e Italia se lo stimolo economico fosse ritirato troppo presto.

L'area euro ha bisogno di rispondere con «maggiore ambizione» ai danni al tessuto economico inflitti dalla pandemia che «sono maggiori di quanto non si veda ora. Dobbiamo rendere operativo lo strumento di Recovery Ue da 750 miliardi di euro e dovremmo valutare se fornire maggiore sostegno fiscale per riportare la domanda al suo potenziale più velocemente».