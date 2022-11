Paolo Magaldi è il nuovo ceo di Magaldi Power, è il nipote del fondatore

Il gruppo è leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi per la movimentazione di materiali ad altissima temperatura nei settori industriali (metallurgico, siderurgico, lavorazione dei metalli, cemento, energia). Il nuovo amministratore delegato di Magaldi Power è Paolo Magaldi, 44 anni.

Fondato nel 1929 a Salerno, dove ha tutt'oggi la sede, il gruppo è presente oggi in più di cinquanta Paesi e ha sedi operative in Stati Uniti, Messico, Emirati Arabi, India e Australia. L'azienda ha duecento dipendenti, di cui il 50% ingegneri, per un fatturato complessivo di quaranta milioni di euro. Da sempre orientata all'innovazione, l'azienda ha depositato cinquantacinque brevetti internazionali. Nel 2021 nasce, in seno al gruppo, Magaldi Green Energy, orientata alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di tecnologie innovative nel settore della generazione e dello stoccaggio di energia pulita. Giunta alla terza generazione, la governance di Paolo Magaldi segue quella di suo padre, il Cavaliere del Lavoro Mario Magaldi e del nonno Paolo, fondatore del gruppo.

«Ho la fortuna - sottolinea Paolo Magaldi - di essere guidato da un presidente e un consiglio di amministrazione composto dalla mia famiglia, Letizia Magaldi, Raffaello Magaldi, Mario Magaldi, da Gianmatteo Nunziante e manager di elevatissima qualità e competenza. È grazie a questa unità che siamo un'indiscutibile forza. Nei novanta anni e più di storia, il gruppo si è saputo reinventare con dinamicità più di una volta, ridisegnando per intero il mercato di riferimento, il prodotto e l'organizzazione».

«Coltivo il sogno di moltiplicare le soluzioni brevettate in altrettanti settori industriali e diventare uno standard indiscusso per quei processi dove i nostri prodotti offrono la migliore delle alternative disponibili, e la strada tracciata è quella giusta. Oggi siamo divenuti una boutique metalmeccanica industriale che adatta le sue tecnologie brevettate per il trasporto meccanico di materiali sfusi ai processi che richiedono soluzioni affidabili, nel pieno rispetto dell'ambiente».

L'attuale portfolio prodotti del gruppo rispecchia l'impegno aziendale in R&S, coprendo un'ampia gamma di materiali (fusioni, rottami metallici, ceneri, clinker, Dri, ecc.) che possono essere trasportati e movimentati in modo efficiente e sostenibile. Parallelamente alla realizzazione di sistemi all'avanguardia per la movimentazione di materiale bulk, la Magaldi si è orientata anche al settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'accumulo di energia (storage) attraverso le cosiddette “batterie di sabbia”. Lo sviluppo e l'implementazione di queste tecnologie a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica si inserisce a pieno titolo nel modello di business aziendale orientato a generare innovazione sostenibile e, più in generale, ad entrare nel processo globale di transizione energetica e decarbonizzazione