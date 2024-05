Dopo tre anni una partita Iva viene considerata inattiva. Anche se resta formalmente iscritta all'anagrafe tributaria e il titolare non ha presentato la dichiarazione annuale Iva per un triennio.

Ma che cosa succede lo stesso titolare non ha comunicato lo stop all’attività all'Agenzia delle Entrate?

Intanto la partita Iva continua a essere - formalmente - iscritta all’anagrafe tributaria. Quindi il titolare deve decidere se chiuderla presentando la regolare comunicazione oppure se continuare a utilizzarla, avviando una nuova attività. In questo caso basta modificare il codice attività.

Cosa può fare l'Agenzia delle Entrate

Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate può inviare al titolare una comunicazione per segnalare l’inattività e chiedere conferma. Se le risposta saranno soddisfacenti, si procede con la cancellazione della partita Iva. L’ente però può anche avviare un accertamento per le tasse non versate, che possono scaturire in sanzioni fiscali a causa dell’inattività.

A questo punto i passaggi successivi possono essere anche l’iscrizione a ruolo per il titolare e l’esecuzione forzata per il recupero del credito. Le sanzioni possono essere legate alla mancata presentazione dei modelli fiscali e al non versamento delle tasse dovute.