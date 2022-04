Pasqua, caro-prezzi: il pranzo ci costerà 100 milioni in più. Aumenta la spesa media per le famiglie

Sono i rincari la “sorpresa” - annunciata - di Pasqua. Gli aumenti nei costi di materie prime ed energia peseranno anche sulla spesa per la festa. Stando agli esperti, il pranzo pasquale al ristorante costerà circa trecento euro in più a famiglia. Rincari ci saranno anche per chi deciderà di organizzare il pranzo pasquale in casa: il costo salirà dai 55 euro dello scorso anno ai 70/80 di quest’anno. Insomma, la tavola sarà più salata, per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati