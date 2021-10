Pasta, è boom di consumo nel mondo: 17 milioni di tonnellate nel 2020

La pasta piace sempre di più, a tutti. Nel 2020 sono state consumate circa 17 milioni di tonnellate di pasta, 1 milione in più rispetto al precedente record del 2019 e il doppio rispetto a dieci anni fa, con l'Italia a fare da capofila per produzione, consumi e export di questo alimento. A diffondere il dato è Unione Italiana Food e Ipo (International Pasta Organisation) in vista del World Pasta Day che si celebra il 25 ottobre ed è giunto alla sua 23° edizione. E anche nel 2021, i pastai confermano il loro impegno per nutrire il pianeta e ribadire il valore simbolico dello stare insieme e condividere un piatto di pasta.

Pane, latte e verdure, ecco il caro spesa: 1.500 euro a famiglia

Con l'inizativa #haveagoodpasta i pastai italiani si rivolgono ai "pasta lovers" per donare un piatto di pasta ai meno fortunati. Per partecipare, basterà postare fino al 25 ottobre sui propri canali social lo scatto di un piatto di pasta con l'hashtag #Haveagoodpasta. Si potrà sostenere la donazione di 300 mila piatti di pasta dai pastai italiani alle mense Caritas di 4 grandi città italiane: Milano, Roma, Napoli e Palermo, a unire idealmente la penisola in una spaghettata solidale. Per partecipare, basterà postare fino al 25 ottobre sui propri canali social lo scatto di un piatto di pasta con l'hashtag #Haveagoodpasta. Ogni scatto condiviso verrà caricato sul sito dedicato «Al Dente» (http://aldente.worldpastaday.org/) e «caricherà» un contatore online fino al raggiungimento dei 300 mila piatti di pasta.