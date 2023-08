Patto di ferro tra In-Lire e BNI per far crescere il business italiano

E' un mondo in continua evoluzione quello delle monete complementari, vale a dire quei circuiti con cui è possibile scambiare beni e servizi con transazioni pienamente fiscali ma con valuta digitale spendibile nell'ambito del network. Prova ne sia la recente partnership tra In-Lire, leader nazionale nel settore, e BNI (Business Network International) ovvero la più grande organizzazione di business networking a livello mondiale: una collaborazione che nasce con l’obiettivo dichiarato di fornire ai professionisti locali grandi benefici, che li porteranno a raggiungere una crescita e un successo sempre maggiori.

Grazie al Medallion Program, infatti, In-Lire darà ai suoi community manager tutti gli strumenti e le risorse necessarie per raggiungere risultati di eccellenza in un mercato dinamico e in continua trasformazione. BNI fornirà contenuti e competenze per aiutare i professionisti di In-Lire a sviluppare le loro capacità di networking per ottenere più referenze e costruire partnership strategiche. Tra i benefici del Medallion Program, di cui potranno usufruire i professionisti di In-Lire troviamo l’accesso a contenuti esclusivi, quali workshop specifici dedicati allo sviluppo del business. Questi seminari avranno l’obiettivo di fornire ai professionisti del settore insight e strategie per aumentare la crescita del loro business. A questo si affianca il servizio di concierge: i professionisti di In-Lire riceveranno supporto personalizzato per trovare il gruppo di networking più adatto alle loro esigenze, il che assicurerà ai professionisti di In-Lire di trarre il massimo vantaggio dal sistema di marketing referenziale di BNI. I vantaggi del Medallion Program contribuiscono, inoltre, ad aumentare il valore della membership BNI, dal momento che non prevedono dei costi aggiuntivi.

Un’opportunità molto vantaggiosa in termini costi-benefici.

«La partnership intrapresa con BNI rappresenta una tappa importante del percorso di In-Lire - ha dichiarato il CEO della società di moneta complementare Romi e Fuke - L'adesione al BNI Medallion Program garantisce agli iscritti al circuito nuove e qualificate possibilità di matching e networking, a riprova del nostro costante impegno nel potenziare gli strumenti messi a disposizione dei professionisti e delle imprese operanti nel mondo delle Monete Complementari. A seguito di questa nuova sinergia, quindi, ci auguriamo che i nostri iscritti possano avere sempre maggiore successo nelle loro attività, e che possano inoltre creare un impatto positivo sulle comunità locali, che è una delle mission dichiarate di in-Lire».

Grazie alla partecipazione a BNI, i membri godranno di una maggiore visibilità, accesso a un ambiente di supporto in cui vengono scambiati referenze qualificate, nonché accesso a una vasta gamma di risorse che aiuteranno ad affinare le capacità di networking e ad elevare il successo professionale».

«Obiettivo della Vision BNI 2027 è quello di dare l’opportunità ai Membri di tutto il mondo di trasformare le relazioni professionali in partnership referenziali generando così business in modo continuativo», ha affermato Federica Mariola, National Director BNI Italia. «Le referenze funzionano. Un recente sondaggio ha rivelato che le referenze di BNI si traducono in nuovo business nel 55% dei casi (dati storici autodichiarati dai membri di BNI nel 2022 che rappresentano i risultati complessivi in tutto il mondo nell'ultimo anno) e che le referenze ricevute dai membri si traducono in nuovi affari con una velocità del 38% maggiore rispetto alle altre fonti di lead, come dimostra un sondaggio condotto 10.934 membri di BNI nel dicembre 2022. Insieme, supporteremo le persone di In-Lire affinché possano espandere il loro network, migliorare le loro competenze aziendali e favorire connessioni durature che portino ad una crescita personale e professionale».

In-Lire è una società benefit attiva nel credito compensativo che offre alle aziende un abbonamento annuale per ottenere credito e finanziare spese correnti e investimenti che possono essere poi ripagati attraverso l’offerta dei propri beni e servizi ad altre aziende nel circuito. Negli ultimi giorni il circuito italiano ha registrato un incremento del 30% del numero degli iscritti ed il superamento dei 2000 iscritti con in più l'apertura di attività intercircuito in quattro circuiti esteri (Canada, Israele, Francia e Inghilterra). Se si considera che il 2023 era partito con un +47% di crescita di volume di transato sul 2022, in-Lire si conferma come la più interessante realtà del settore con un trend di crescita costante: nel 2022 il transato aveva superato il volume di 18 milioni di euro nell’anno, mentre da inizio attività ovvero metà 2018 il totale è di 40 milioni in meno di cinque anni.

BNI®, acronimo di Business Network International, fondata in California nel 1985, è la più grande organizzazione di scambio referenze e business networking a livello mondiale. BNI® Italia nasce nel 2003, con l’obiettivo di creare comunità locali di imprenditori e professionisti qualificati, che scelgono il gioco di squadra ed aspirano ad essere il punto di riferimento per la crescita dell’economia sul territorio. Tutte le persone coinvolte si dedicano con impegno e passione quotidiana a sostenere i Membri nella crescita delle loro attività e a supportarli nel cambio di mentalità, necessario per passare dalla modalità competitiva a quella collaborativa. In BNI® Italia le relazioni tra le persone sono ispirate e coerenti alla filosofia del Givers Gain®: il desiderio di aiutarsi reciprocamente, la condivisione delle esperienze e la contaminazione di idee, sono le fondamenta degli ambienti potenzianti che l’organizzazione crea. Oggi BNI® Italia ha al suo interno oltre 11.000 Membri e sta diventando ogni giorno di più un punto di riferimento per imprenditori e professionisti che, oggi più che mai, vogliono aumentare il proprio giro d’affari grazie a rapporti professionali basati sulla fiducia e sulla reciprocità.