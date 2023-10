Nel corso del secondo Congresso annuale per il Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo, L'Ad di

Adr, Marco Troncone, ha annunciato la costituzione di una Fondazione che avrà lo scopo di traghettare il settore del trasporto aereo verso gli obiettivi di sostenibilità 2030 - 2050. «La costituzione della Fondazione - ha detto Massimo Bruno, Chief Corporate Affairs Officer di Ferrovie dello Stato Italiane - garantisce maggiore concretezza agli impegni del Patto sulla decarbonizzazione del trasporto aereo.

Nell'ambito di questa nuova realtà, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane punterà principalmente a sviluppare progetti infrastrutturali e proposte commerciali che possano rafforzare l'intermodalità treno e aereo». «Ita Airways è impegnata sin dal proprio avvio operativo a raggiungere obiettivi di decarbonizzazione molto sfidanti per arrivare ad essere la compagnia più green d'Europa - ha spiegato Andrea Benassi, direttore generale Ita Airways - Lo stiamo facendo attraverso il rinnovo della nostra flotta, che vanta 79 aeromobili di cui 30 di nuova generazione con una riduzione media del consumo carburante del 20-27%, l'utilizzo di carburanti sostenibili (SAF) e un progetto relativo al biglietto combinato treno+aereo».

«Innovazione tecnologica, digitalizzazione, intermodalità e sostenibilità devono essere elementi centrali su cui basare le azioni di ogni settore industriale, come quello del trasporto aereo - ha detto Pierluigi Di Palma, presidente Enac - E di questo si occuperà anche la Fondazione, iniziativa che accogliamo con favore, certi che contribuirà ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione, tra cui Net Zero entro il 2050».

«Il processo di decarbonizzazione del settore aviation passa attraverso il contributo di tutti gli attori della filiera e il Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo, grazie anche alla costituzione della fondazione, è stato e continuerà ad essere una straordinaria opportunità per condividere e mettere a fattor comune le iniziative di tutte le realtà che vi partecipano», ha aggiunto Pasqualino Monti, Ad di Enav. «La decisione di trasformare il Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo in una Fondazione è il segno tangibile del successo di questa community e della sua strategicità», ha commentato Angela Natale, Presidente Boeing Itali. «Eni condivide l'importanza strategica del Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo e della fondazione quale strumento di cooperazione tra i diversi soggetti che possono contribuire in modo pragmatico e concreto alla decarbonizzazione del settore», ha sottolineato Giuseppe Ricci, direttore generale Energy Evolution di Eni. A prendere parte alla Fondazione anche il gruppo Save e l'aeroporto di Bologna. Le associazioni e aziende che aderiscono al manifesto: Aeroporti2030, Aeroporti di Roma, Aeroporto di Bologna, Aicalf, Airbus, Assaereo, Assohandlers, Enel, EasyJet, Boeing, Eni, Ferrovie dello Stato Italiane, Iata, Ita Ariways, Mundys, Ibar, Neste, Swissport, Save.