PayPal introduce «Paga in 3 rate», il suo servizio Buy Now, Pay Later per i consumatori italiani

PayPal introduce in Italia la sua soluzione di pagamento dilazionato con il lancio di Paga in 3 rate. Grazie a questa iniziativa, i consumatori italiani potranno dividere in tre rate uguali, senza ulteriori interessi, gli acquisti idonei da 30 a 2000 euro. Paga in 3 rate di PayPal sarà completamente disponibile in Italia a breve e offrirà più scelta e flessibilità nel modo in cui si fanno acquisti online, con la sicurezza, le protezioni e l'affidabilità che contraddistingue PayPal.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Black Friday, boom di truffe: finti negozi sui social, dati bancari a... SHOPPING ONLINE Arriva la nuova App Paypal con la quale gestire in modo facile e...

Secondo uno studio commissionato dalla società statunitense nell'ottobre del 2021, il 73% degli utenti “Buy Now, Pay Later” afferma che è un'opzione che supporta la gestione del loro budget, mentre il 68% degli utenti Millennial e GenZ "Buy Now, Pay Later", concorda sul fatto che è un aiuto per organizzare meglio le proprie spese. Con questo lancio, PayPal mira a fornire una maggiore flessibilità di spesa per gli 8,7 milioni di utenti attivi PayPal in Italia.

Paga in 3 rate di PayPal sarà accessibile al momento del pagamento. I clienti potranno visualizzare i piani di pagamento all'interno del proprio wallet PayPal e ricevere delle notifiche via e-mail prima dei prelievi rateali. Saranno inoltre in grado di effettuare pagamenti anticipati sia parziali che integrali.

“Negli ultimi due anni, abbiamo assistito a una maggiore adozione dei pagamenti digitali tra gli italiani e pagare online è diventata una abitudine”, ha affermato Maria Teresa Minotti, Direttore di PayPal Italia. “Tuttavia, osserviamo che quasi il 50% degli italiani è ancora preoccupato di fornire i propri dati finanziarii. Riteniamo che con il lancio di Paga in 3 rate, garantiremo una maggiore flessibilità ai nostri clienti, direttamente dalla piattaforma PayPal”.