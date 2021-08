Pebble Bench, presentata la hypercar più veloce del mondo. Bugatti Bolide, 1.450 kg, 1.600 cv

PEABBLE BEACH - Macchina da corsa per eccellenza, quintessenza della potenza, della leggerezza e dell’accelerazione: quando nell’autunno 2020 Bugatti ha presentato il suo concept ipertecnologico Bolide si trattava inizialmente era un’auto sperimentale, un pezzo unico realizzato per esplorare le opportunità offerte da una costruzione radicalmente leggera attorno al leggendario motore W16 da 8,0 litri portato al massimo rendimento. Un anno fa Bugatti Bolide non era dunque altro che l’idea di una hypercar orientata alla pista con un motore W16 e carrozzeria progettata pensando alla massima deportanza. Ma sono bastati pochi mesi, e la prospettiva di una produzione di 40 esemplari al prezzo unitario di 4 milioni di euro (tasse escluse) per convincere il costruttore di sportive di lusso del Gruppo Volkswagen a varare un piano industriale che impegna l’azienda per i prossimi tre anni, con consegne previste per il 2024.

«Bolide aveva generato molto entusiasmo l’anno scorso - ha spiegato Stephan Winkelmann, presidente di Bugatti durante il reveal a The Quail, A Motorsports Gathering nell’ambito della Monterey Car Week - Dopo la sua presentazione, un numero significativo di appassionati e collezionisti ci ha chiesto di sviluppare Bolide come veicolo di produzione. Sono rimasto assolutamente stupito dalle reazioni e dai feedback dei clienti di tutto il mondo». Winkelmann ha confermato che il team di Bugatti sta ora sviluppando il modello di produzione, la macchina da guida definitiva per la pista. Questo renderà Bolide l’auto con la configurazione più estrema del leggendario motore W16 da 8,0 litri e un must per i collezionisti Bugatti. Con la produzione in edizione limitata di Bolide, gli ingegneri e i designer Bugatti hanno creato il concetto di veicolo più estremo mai concepito attorno al potente propulsore del motore W16 con quattro turbocompressori, puntando ad offrire il massimo delle prestazioni.

«Trasformare il concept radicale della Bolide in realtà come auto di produzione è un sogno che si avvera ma è anche di gran lunga il progetto più impegnativo nei 17 anni della mia carriera in Bugatti» spiega Achim Anscheidt, direttore del design Bugatti . Bolide segue l’approccio minimalista della filosofia di stile Bugatti e che prevede che «la forma segua le prestazioni» ed è fondato su un approccio di costruzione leggera senza compromessi rendendo omaggio al glorioso passato automobilistico del marchio negli Anni ‘20. I numerosi condotti dell’aria e la delicata parte anteriore ricordano più le auto di Formula 1. Bugatti Bolide è molto bassa rispetto al suolo, con una presa d’aria sul tetto e una posizione di seduta ultra sportiva. In combinazione con il sorprendente diffusore posteriore, l’ala posteriore dominante si traduce in un’elevata deportanza e quindi anche una trazione ottimale.

Il modello di serie Bolide da 1.600 Cv si distinguerà dal concept sperimentale del 2020, in cui la sua potenza di 1.850 Cv era ottenuta tra l’altro grazie al carburante da corsa a 110 ottani, mentre per il veicolo di produzione Bugatti ha optato per la benzina 98 RON, disponibile in tutto il mondo, in modo che i proprietari possano utilizzare i loro veicoli in tutto il mondo senza problemi. La coppia disponibile arriverà al valore record di 1.600 Nm a partire da 2.250 giri, a garanzia di vere ‘hyperprestazionì. Gli standard di sicurezza di Bolide saranno in linea con le regole FIA e includono la compatibilità con il sistema HANS, ma anche un impianto automatico di estinzione dell’incendio, il rifornimento a pressione, il bloccaggio centrale delle ruote e la cintura di sicurezza a sei punti.

Grazie alle ottimizzazioni del design, dell’aerodinamica, della qualità e della sicurezza Bolide di produzione offrirà un peso a vuoto di appena 1.450 kg. «La sicurezza dei clienti è sempre la nostra massima priorità. Abbiamo quindi deciso di offrire giornate in pista esclusive per questo modello estremo per garantire sempre un ambiente sicuro e far conoscere gradualmente ai clienti le prestazioni mozzafiato della Bolide - afferma Winkelmann - e grazie al massimo risparmio di peso, i clienti potranno vivere tutta la potenza e la coppia del motore e lo adoreranno».