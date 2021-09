Pensioni, un Fondo per superare Quota 100 (per lasciare il lavoro in anticipo di 4 anni)

Nel lungo autunno che porterà a dicembre all’approvazione definitiva della legge di Stabilità, il capitolo pensioni sarà uno dei più complessi. Sia per ragioni politiche che per ragioni tecniche. A fine anno scade Quota 100, il pensionamento anticipato con 62 anni di età e 38 di contributo. Dal primo gennaio, se non ci saranno correzioni, si tornerà alla legge Fornero. Significa che prima dei 67 anni nessuno potrà lasciare il lavoro. Un nuovo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati