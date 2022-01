Pensioni, ai giovani bonus contributi: per ogni anno di lavoro 1,6 di versamenti Inps, così salirà l’assegno

Un bonus di contributi da calcolare a fine carriera per chiudere i “buchi” per i giovani e le donne che sono interamente nel sistema contributivo. Nonostante la politica e lo stesso governo siano con lo sguardo orientato all’elezione del nuovo presidente della Repubblica, il tavolo con i sindacati sulla riforma delle pensioni si è riunito anche ieri. E qualche passo avanti è stato fatto, in vista dell’incontro politico già fissato per il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati