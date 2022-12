Pensioni, sale all'85% la rivalutazione per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo. Opzione donna, resiste la nuova versione

Dall'estensione del taglio del cuneo fiscale alle decontribuzioni per chi stabilizza i percettori di Rdc, ma anche le pensioni minime a 600 euro per gli over 75 e l'assegno unico maggiorato per le famiglie numerose. Sono alcune delle novità del pacchetto di emendamenti depositato dal governo in commissione Bilancio e illustrato ieri dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.