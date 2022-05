Pensioni statali con Quota 100 e anzianità: è boom di spesa. L’esborso raggiunge i 79 miliardi

Oltre settantanove miliardi di euro. Una corsa inarrestabile. La spesa per le pensioni dei dipendenti pubblici continua ad aumentare. L’ultimo dato lo ha reso noto ieri l’Inps. A inizio di quest’anno risultavano in pensione 3,08 milioni di statali. L’incremento della spesa tra il 2021 e il 2022 è stato superiore al 3 per cento. Ma per rendersi conto dell’impennata del costo delle pensioni degli statali bisogna leggere un altro documento,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati