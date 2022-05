Petrolio russo, stop a gennaio: tagli graduali in Europa per non frenare l’economia

Dopo l’ok della Commissione europea ieri pomeriggio, il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, che introduce lo stop al petrolio da gennaio 2023, arriva oggi sul tavolo dei rappresentanti permanenti dei governi dei Ventisette e dovrebbe entrare in vigore prima della fine della settimana. In tempo per rovinare a Putin la parata militare del 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria della seconda guerra mondiale. Portando a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati