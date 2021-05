Philip Morris crea a Bologna il nuovo centro ricerca

Sarà a Bologna il «più grande centro ricerca in industrializzazione e sostenibilità nel mondo di Philip Morris». È l'annuncio del presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, Marco Hannappel, nel corso dell'evento digitale Ansa «La fabbrica del futuro».

Hannappel lo definisce un «fiore all'occhiello a livello mondiale» con 250 lavoratori di alto profilo, alcuni già presenti, altri che si trasferiranno dall'estero e altri da assumere Si tratta di un nuovo investimento nel territorio che già ospita il polo di Crespellano: due siti produttivi con 1600 persone e oltre un miliardo di investimenti dal 2014, nell'ambito della strategia di puntare sui prodotti del tabacco senza combustione.

«Abbiamo annunciato che, nel triennio 2021-2023, investiremo 2,4 miliardi di dollari in spese di capitale, per macchinari e attività di industrializzazione di nuova generazione, tutta su prodotti innovativi. Una parte importante di questi sarà spesa nel nostro Paese», sottolinea l'ad di Pmi che, alla fine dello scorso anno, ha presentato, a Taranto, un centro all'avanguardia di servizi digitali per i consumatori con 300 lavoratori e, a Bologna, un'academy 4.0 aperta al territorio, l'Imc.

Nei distretti di filiera come quello di Philip Morris, che conta mille aziende agricole e oltre 7 mila industriali, il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, «vede un nuovo modello di sviluppo» da sostenere con agevolazioni anche per gli investitori esteri. E il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano si impegna a «semplificare la vita degli investitori» anche con un tutor per il disbrigo pratiche.

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, rivendica l'efficacia del «patto per il lavoro e per il clima» firmato con gli attori del territorio e della legge regionale sull'attrattività degli investimenti. «In questi anni ha distribuito fino a 66 milioni di euro pubblici, con bandi, per creare lavoro di qualità e innovazione», osserva il governatore.

Il caso Philip Morris mette d'accordo Confindustria, con la direttrice generale, Francesca Mariotti, che parla di «partnership virtuosa pubblico-privato» e sindacato, con il segretario confederale della Cisl, Giorgio Graziani secondo il quale è un esempio di come «fare sistema».