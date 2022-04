Termosifoni più bassi e limitazioni alle imprese: pronto il Pianto Autunno con le misure per risparmiare metano

Più che i condizionatori il vero problema sono i termosifoni. E l'acqua calda. Il freddo dell'inverno, insomma, fa più paura del caldo dell'estate a un Paese che consuma ogni anno 76 miliardi di metri cubi di gas, quattro su dieci dei quali arrivano dalla Russia. L'Italia, come anche la Germania, sta cercando in tutti i modi di trovare fornitori alternativi a Gazprom. Però non è semplice. E i destini di Roma e Berlino si incrociano più di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati