Piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese, live il meeting di ​Assobiotec

«La risposta all’emergenza sanitaria è stata, è, e sarà biotech». Così il presidente di Assobiotec Riccardo Palmisano annuncia l'evento con il quale l'associazione che riunisce le imprese del comparto presenta oggi le richieste del mondo del biotech al governo in vista della legge di Bilancio 2021. Tre aree di intervento e 23 proposte racchiuse nel piano per il biotech nazionale e lo sviluppo del Paese.



L’appello, forte e unanime, è quello di mettere fin da ora ricerca, innovazione, biotech, al centro dell’agenda del governo. Secondo le stime dell’Ocse, le biotecnologie nel 2030 avranno un peso enorme nell’economia mondiale: saranno biotech l’80% dei prodotti farmaceutici, il 50% dei prodotti agricoli e il 35% dei prodotti chimici e industriali, incidendo nel complesso per il 2,7% del Pilglobale.

Insieme al presidente di Assobiotec Riccardo Palmisano interverranno: il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e molti altri.

