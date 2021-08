Pil, il contributo del Sud rende solida la ripresa

C'è già stata, in tempi recenti, una stagione in cui l'Italia cresceva più dei Paesi europei o meglio delle loro regioni più dinamiche. Era il 2017 ma quella era una mezza Italia, perché l'incremento del Pil apparteneva pressoché interamente alle sole aree del Settentrione, con una modesta incidenza di Marche e Toscana. Stavolta invece è il Paese intero ad essere considerato il campione d'Europa non più solo del calcio ma anche della crescita...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati