Economia, Gualtieri: «Pil a livello pre-Covid nel 2022, assegno per i figli e in 3 anni taglio delle tasse»

«Nel 2022 verrà recuperato il livello del Pil registrato nell'anno precedente la pandemia. Nell'arco del prossimo triennio il rapporto debito pubblico/Pil sarà collocato su un sentiero significativamente e credibilmente discendente». Lo scrive il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri nella premessa della Nota di Aggiornamento del Def (Nadef) nel quale sottolinea che ci sono segnali di rimbalzo del Pil nel terzo trimestre dell'anno e che ci sarà una spinta dovuta al fatto che «la prossima legge di bilancio e le sovvenzioni della Recovery and Resilience Facility avranno un valore complessivo pari a circa il due per cento del Pil nel 2021: la crescita economica ne beneficerà significativamente, attestandosi al sei per cento».

Una riforma fiscale da realizzare in tre anni, per semplificare il sistema ed anche puntare al calo del prelievo, guardando con coerenza anche al progetto dell'assegno unico per i figli, quindi alle famiglie. È l'obiettivo che il governo si pone e che il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. «Con le risorse del bilancio pubblico - scrive - il Governo intende anche introdurre nel corso del prossimo triennio una riforma del fisco finalizzata alla semplificazione e alla trasparenza, al miglioramento dell'equità e dell'efficienza del prelievo e alla riduzione della pressione fiscale. La riforma sarà disegnata in maniera coerente con la legge delega in materia di assegno unico, anche per favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro e aumentare la crescita demografica».



